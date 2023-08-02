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  2. / Суд інфо

Екснардепу від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу обрали запобіжний захід — тримання під вартою

11:12, 2 серпня 2023
Колишнього нардепа від ОПЗЖ Рабіновича заочно арештували.
Екснардепу від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу обрали запобіжний захід — тримання під вартою
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Печерський суд Києва обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Відомо, що 26 липня колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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