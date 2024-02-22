В направлении Киева затруднено движение – на Житомирском шоссе ДТП

Движение транспорта затруднено в направлении города Киева.

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Водителей предупредили об усложнении движения транспорта в направлении столицы. Как сообщили в Патрульной полиции Киева, на Житомирском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие.

«В связи с ДТП на Житомирском шоссе, движение транспорта затруднено в направлении города Киева.

Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!», - говорится в сообщении полиции.

Также мы писали, что на днях в Киеве было затруднено движение в направлении левого берега – на Северном мосту произошло ДТП.

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