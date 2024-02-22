«Ситуация катастрофическая»: у Дуды прокомментировали призыв Зеленского встретиться на границе

У Анджея Дуды заявили, что президент Польши выступает за то, чтобы вести этот диалог.

Фото: president.gov.ua

Как известно, Зеленский обратился к полякам и призвал Дуду и Туска приехать к границе в связи с напряженной ситуацией.

Государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера сообщил, что Анджей Дуда поддерживает идею Президента Украины Владимира Зеленского провести правительственную встречу на границе для решения вопроса блокирования пунктов пропуска. Об этом он сказал во время эфира на TVN24.

«Господин Президент делает все в этом духе, чтобы поддержать и помочь Украине. Не будем забывать, что все, что сейчас происходит на границе – этот конфликт с зерном, с сельхозпродукцией – это результат войны», – сказал польский чиновник.

Однако он не ответил, будет ли присутствовать Дуда на такой встрече, добавив, что нужна встреча польского правительства во главе с Дональдом Туском с правительством Украины и представителями ЕС.

«Президент выступает за то, чтобы вести этот диалог. Только так можно решить эту большую проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная... Наши фермеры борются за свое существование. Украинская нация борется за свое существование. Ситуация является катастрофической с обеих сторон, глядя с этой точки зрения, потому что решимость обеих сторон огромная, и эту проблему просто необходимо решить», – отметил Дера.

Также он добавил, что встреча на границе не «самая безопасная» и лучше было бы провести ее в Варшаве, Люблине или Жешуве.

Ранее Зеленский заявлял, что нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное происходящее на границе. Через Польшу проходит 5% нашего агроэкспорта, поэтому, по словам Президента, действительно ситуация не в зерне, а в политике.

Польские фермеры начали более жесткие ограничения движения транспорта на границе с Украиной.

Напомним, польские фермеры высыпали из вагонов украинское зерно.

Дуда заявил, что власти не могут ограничить право людей на протест.

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