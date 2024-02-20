Польские фермеры начали более жесткие ограничения движения транспорта на границе с Украиной

На шести пунктах пропуска польские протестующие перекрыли движение транспорта.

Источник фото: elevatorist.com

Польские фермеры, выступающие на забастовке, усилили ограничения движения транспортных средств на границе с Украиной, объявляя более жесткие меры протеста. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В разных пунктах пропуска объявлено о блокировании движения транспорта до определенных времен, а также об ограничении перевозки грузовиков, за исключением тех, что перевозят гуманитарную помощь или критически важные товары.

На пункте пропуска "Медика-Шегини" фермеры полностью заблокировали движение грузовиков, а на "Долгобичув-Угринов" ограничения будут действовать до 17:00 20 февраля. Протестующие также планируют перекрыть движение на "Зосин-Устилуг" с 13:00 до 16:00, пропуская только автобусы и грузовики с гуманитарной помощью.

В "Корчева-Краковец" блокировка грузовиков продлится до 21:00 20 февраля, оставляя возможность движения только для критически важных грузов. Подобные ограничения установлены и на других пунктах пропуска, таких как "Гребене-Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин", где движение транспорта будет заблокировано до определенных часов, за исключением перевозки критических товаров.

Напомним, польские фермеры высыпали из вагонов украинское зерно.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал ситуацию на границе с Польшей. Он отметил, что нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное происходящее. Через Польшу проходит 5% агроэкспорта, поэтому, по словам Президента, на самом деле ситуация не в зерне, а в политике.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.