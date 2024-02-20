В США мужчина выиграл $340 миллионов, но лотерея назвала его выигрыш — ошибкой

Представители лотереи утверждают, что путаница с выигрышем возникла из-за технической ошибки.

Житель Вашингтона Джон Чикс выиграл джекпот в лотерее — $340 миллионов, но не может забрать деньги. Лотерея Powerball утверждает, что цифры победного лотерейного билета, совпавшие с цифрами на билете Чикса, действительно ошибочны. Об этом сообщает ВВС.

Так, в январе 2023 года мужчина узнал, что победил в лотерее. Однако, когда он пришел в Управление лотерей и азартных игр (OLG) и показал свой победный лотерейный билет, ему отказались выплачивать выигрыш.

«Один из агентов сказал мне, что мой билет никуда не годится и его можно просто выбросить в мусорку”, - сказал Джон Чикс.

Чикс сохранил билет и нашел адвоката. Теперь он требует от лотереи возмещения ущерба в размере выигрыша лотереи, а также процентов, которые он мог бы получать из него ежедневно — в общей сложности $340 миллионов.

Согласно судебным документам, представители лотереи Powerball утверждают, что путаница с выигрышем Чикса возникла из-за технической ошибки. 6 января 2023, в день, когда Чикс купил свой билет, на сайте лотереи проводили технические работы.

Итак, именно 6 января на сайте «случайно» разместили лотерейные билеты Powerball, цифры которых совпали с цифрами на билете Чикса. Представители лотереи говорят, что на самом деле «тестовые» билеты на сайте не были «победными». То есть, если бы не тестовые работы на сайте, Чикс не имел шанса победить в лотерее.

Чикс подал в суд иск по восьми отдельным пунктам, в том числе за нарушение условий контракта, служебную халатность, причинение эмоциональных страданий и мошенничество.

Его адвокат Ричард Эванс утверждает, что поскольку цифры победных билетов совпали с цифрами на билете Чикса, он имеет право на весь джекпот. В противном случае Чикс имеет право на возмещение ущерба за «грубую халатность», ведь лотерея разместила ложные цифры выигрышных билетов и нанесла Чиксу эмоциональный ущерб.

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