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Мошенники в поиске «денежных мулов»: подробности схемы отмывания денег

11:05, 21 февраля 2024
Установлена новая схема отмывания денег, в которой злоумышленники используют дропов.
Мошенники в поиске «денежных мулов»: подробности схемы отмывания денег
Источник фото: economics.segodnya.ua
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Злоумышленники непререстанно совершенствуют свои схемы отмывания и легализации денег, полученных путем преступной деятельности. Одной из таких схем является использование так называемых дропов, которые становятся жертвами криминальных группировок. Мошенники предоставляют им "легкие деньги", однако на самом деле используют их как инструмент для вывода средств преступного происхождения. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Дропы, или "денежные мулы", это лица, которые за оплату предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским счетам. Эти счета используются для транзита средств между различными банковскими счетами, затемняя следы и затрудняя расследование правоохранительных органов.

Деньги, проходящие через счета дропов, могут быть получены путем торговли наркотиками, людьми или даже украдены с банковских счетов. Эти счета также используются для уклонения от уплаты налогов и перемещения средств, похищенных со счетов других лиц.

Злоумышленники активно ищут дропов среди тех, кто ищет легкие заработки или находится в трудном финансовом положении. Предложения работы, которые можно найти в социальных сетях и мессенджерах, являются одними из самых распространенных методов поиска "денежных мулов".

Участие в таких схемах не только может привести к уголовной ответственности, но и создает значительный риск для личной безопасности. Дропы могут стать объектом угроз или насилия со стороны преступных группировок.

Если лицо обнаружило, что стало объектом мошенничества и было вовлечено в схему как дроп, важно немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы и остановить любые контакты со злоумышленниками.

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