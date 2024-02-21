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  1. В Україні

Шахраї у пошуку «грошових мулів»: подробиці схеми відмивання грошей

11:05, 21 лютого 2024
Встановлена нова схема відмивання грошей, в якій зловмисники використовують дропів.
Шахраї у пошуку «грошових мулів»: подробиці схеми відмивання грошей
Джерело фото: economics.segodnya.ua
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Зловмисники непререстанно вдосконалюють свої схеми відмивання та легалізації грошей, отриманих шляхом злочинної діяльності. Однією з таких схем є використання так званих дропів, які стають жертвами кримінальних угруповань. Шахраї надають їм "легкі гроші", проте насправді використовують їх як інструмент для виведення коштів злочинного походження. Про це повідомила Національна поліція України.

Дропи, або "грошові мули", це особи, які за оплату надають зловмисникам доступ до своїх банківських рахунків. Ці рахунки використовуються для транзиту коштів між різними банківськими рахунками, затемнюючи сліди та ускладнюючи розслідування правоохоронних органів.

Гроші, що проходять через рахунки дропів, можуть бути отримані шляхом торгівлі наркотиками, людьми або навіть викраденими з банківських рахунків. Ці рахунки також використовуються для ухилення від сплати податків та переміщення коштів, викрадених з рахунків інших осіб.

Зловмисники активно шукають дропів серед тих, хто шукає легкі заробітки або перебуває у скрутному фінансовому становищі. Пропозиції роботи, які можна знайти в соціальних мережах та месенджерах, є одними з найпоширеніших методів пошуку "грошових мулів".

Участь у таких схемах не лише може призвести до кримінальної відповідальності, але й створює значний ризик для особистої безпеки. Дропи можуть стати об'єктом погроз або насильства з боку злочинних угруповань.

Якщо особа виявила, що стала об'єктом шахрайства та була залучена до схеми як дроп, важливо негайно повідомити про це правоохоронні органи і зупинити будь-які контакти зі зловмисниками.

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