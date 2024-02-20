Жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту немає в законопроєкті про мобілізацію – Юлія Гришина

За її словами, жодних подібних рішень не ухвалювалося ані на рівні політичного керівництва, ані всередині профільного комітету.

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Жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту немає ні в чинному законодавстві, ні в будь-яких законопроєктах. На цьому наголосила народна депутатка від «Слуги народу», голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

Вона зазначила, що особисто поспілкувалася з нардепом Вадимом Івченком.

«Наведені цитати — це його особисті роздуми на тему того, як держава може реагувати на факт ухиляння від мобілізації. Які ще й вирвали з контексту, бо йшлося більше про обмеження можливості навчатися за державний кошт.

Та знову ж таки — це просто уривок з дискусії, жодних подібних рішень не ухвалювалося ані на рівні політичного керівництва, ані всередині профільного комітету. Така норма суперечила б і Конституції, і здоровому глузду» , - заявила Гришина.

Як відомо, наразі законопроєкт про посилення мобілізації готують до другого читання. Наразі депутати подають правки. Як повідомив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко, документ збираються ухвалити в цілому до другої річниці повномасштабного вторгнення.

Окремо він розповів про покарання для ухилянтів, які, за його словами, розглядаються.

Івченко вважає, що покарання за ухилення від мобілізації має нагадувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, коли людина отримує покарання за порушення закону про військовий облік. Зокрема, йшлося й про вищі навчальні заклади.

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