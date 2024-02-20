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  1. В Україні

Видурювали гроші у родичів українських військовополонених за обмін: у Києві затримали двох шахраїв

17:37, 20 лютого 2024
СБУ затримала шахраїв, що вимагали гроші за звільнення військовополонених.
Видурювали гроші у родичів українських військовополонених за обмін: у Києві затримали двох шахраїв
Джерело фото: СБУ
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Співробітники Служби безпеки України успішну припинили діяльність групи осіб, які здійснювали шахрайські дії проти родичів українських військовополонених. За даними СБУ, у Києві було затримано двох осіб, які вимагали від родичів двох полонених воїнів Збройних Сил України суму у розмірі 60 тисяч доларів США.

Прикметно, що зловмисники обіцяли передати ці кошти представникам окупаційних угруповань російської федерації з метою включення полонених у «списки обміну». Однак їхнім метою не було повернення українських бійців додому.

За попередніми даними, зловмисники мали зв'язки з представниками бойовиків та отримували від них інформацію про українських військовополонених. Під час спілкування з родичами полонених вони видали себе за працівників правоохоронних органів, щоб переконати їх в своїй діловій діяльності.

Служба безпеки України систематично збирала докази проти фігурантів та затримала їх у ході передачі останнього платежу. Під час обшуків в їхніх оселях було вилучено підроблені посвідчення правоохоронних органів, візитні картки представників російських «неурядових» організацій та інші матеріальні докази.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу України, що стосується пособництва державі-агресору. Розслідування продовжується, а зловмисникам загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В СБУ наголошують, що питання звільнення військовополонених є виключною компетенцією державних органів влади.

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