Керівник управління НАЗК, екс-нардеп Андрій Тетерук пояснив, як купив земельні ділянки у Вишгородському районі по 76 тисяч грн у 2022 році, та чому вони не відобразилися у декларації

За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

Конкурс на очільника Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) добігає кінця, і 20 лютого Конкурсна комісія назве імена кандидатів, які пройшли етап перевірки доброчесності. Раніше «Судово-юридична газета» писала, що серед кандидатів Андрій Тетерук, який у 2014-2019 роках був народним депутатом. Чим займався з серпня 2019 року по вересень 2023 року – в автобіографії чомусь не вказав. З вересня 2023 року він працює у НАЗК. Судячи з декларації – на посаді заступника керівника управління – керівника відділу аналізу ризиків Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони НАЗК.

Найбільш цікаве питання від Комісії до Андрія Тетерука стосувалося того, чому він не вказав у декларації за 2022 рік придбання земельних ділянок у Хотянівці Вишгородського району Київської області.

Слід зазначити, що у Реєстрі декларацій містяться дві декларації Тетерука за 2022 рік (і жодна з поміткою «виправлена»), в одній з яких вказані земельні ділянки, а у іншій – ні. Так, у декларації, поданій 23 листопада 2023 року вони відсутні, а за два місяці, 23 січня 2024 року вони з’являються. Чому кандидат за два місяці «не помітив» у цьому проблеми, Конкурсна комісія не поцікавилася.

Отже, перше питання від доповідача, члена Комісії Метью Мюррея стосувалося недекларування Тетеруком доходу від продажу автомобіля Ford Fusion 2007 р. в. «Коли Ви продали авто, чому не вказали прибуток від продажу в декларації 2016 року?» - запитав Мюррей.

Андрій Тетерук заявив, що продав авто згідно договору, але технічно «просто не вніс» це в декларацію: «Це була моя помилка на початку процесу декларування, злого умислу у мене було. Більше додати мені немає чого, я шкодую про це».

Наступне питання стосувалося купівлі автомобіля Ford Kuga у 2016 році. «Станом на 31 грудня 2015 року Ви володіли 11,5 тис. доларів та 185 тис. грн. Це близько 7700 доларів. Таким чином, загальна сума заощаджень в 2015 році склала 461 тис. грн або 19,2 тис. доларів. У той же час, Ви придбали авто за 680 тис. грн. Це близько 28 тис. доларів. Тобто, Вам треба було заробити більше 8 тис. доларів за кілька місяців», зазначив доповідач.

Тетерук заявив, що автомобіль Ford Kuga він придбав, у тому числі, за подаровані мамою дружини 700 тис. грн. Про це він, як зауважив Андрій Тетерук, вказав у «додатковій декларації», а не у «основній декларації».

Комісію зацікавило, що кандидат має на увазі під «додатковою декларацією». «Ви маєте на увазі декларацію про суттєві зміни у майновому стані?» запитав Андрій Козлов.

«Так, якщо порахувати сукупний дохід по двох деклараціях, то його вистачає на покриття всіх видатків декларованого року», - відповів Андрій Тетерук.

«Тобто, Ви хочете сказати, що в декларації, яка суміщає всі доходи за відповідний рік, цього немає? Є дві декларації?» - запитав Андрій Козлов.

«Є дві декларації, серед яких є виправлена», відповів Тетерук.

За його словами, батьки дружини отримали ці кошти від продажу квартири у Вінниці, яку вони спільно родиною придбали ще у 2001 році.

«Після того, як я з’їхав зі службової квартири у Києві, вже повертатися до Вінниці не було сенсу», зазначив кандидат.

Надалі Конкурсна комісія поцікавилася розривом у заощадженнях, витратах і доходах кандидата у деклараціях за 2015-2016 роки. Андрій Тетерук пояснив, що все декларував. «І це видно, якщо скласти суми в різних деклараціях», додав він. Або ж, на його думку, питання у конвертації гривні у валюту і навпаки, яку робить доповідач.

На питання, чи проходив він повну перевірку декларації, кандидат зазначив, що точно не знає, але начебто при прийнятті на роботу до НАЗК перевірка проводилася.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у декларації за 2023 рік Андрій Тетерук задекларував набуті 15 лютого 2022 року дві земельні ділянки у Хотянівці Вишгородського району Київської області. Придбав ці земельні ділянки у Хотянівці площею кожна по 967 кв м у 2022 році він за однакову ціну – по 76 тисяч грн.

Метью Мюррей запитав стосовно того, чому у декларації за 2022 рік Андрій Тетерук не вказав ці земельні ділянки.

Андрій Тетерук зазначив, що під час заповнення чернетки декларації він нібито заповнив відомості щодо ділянок, однак вони з якоїсь причини не збереглися. А чому вони не збереглися, він не знає, і це нібито видно із системи «логування». Згодом він вніс дані про купівлю цю земельних ділянок.

«Я навіть колег питав, яка має вартість бути декларована – з даних Земельного кадастру чи та, яку я сплатив він час вчинення нотаріальних дій. І я вніс саме ту суму, яка вказана у договорі купівлі-продажу», - додав він.

Разом з тим, Метью Мюррей зауважив, що ціна ділянок у 76 тисяч грн за кожну у 10 разів нижча за ринкову.

Андрій Тетерук зазначив, купував землю за кілька днів перед повномасштабним вторгненням. І це створювало певну атмосферу, в якій люди продавали нерухомість. Продали йому землю його знайомі. До ділянок не були підведені комунікації, газ, електрика.

Також, як вказав кандидат, «Вишгородський район містить значно нижчі ціни, порівняно з іншими районами Київської області». «У Вишгородському районі навіть зараз ситуація не сильно змінилася», - додав він.

Крім того, Комісія поцікавилася справою про притягнення Андрія Тетерука до адміністративної відповідальності.

Так, кандидат у час, коли він був народним депутатом, надіслав звернення до НАЗК з питань декларування вартості житла. На нього склали протокол через конфлікт інтересів.

Тетерук пояснив, що звертався до НАЗК із депутатським зверненням щодо свого службового житла. На його думку, він не порушував законодавство та не перевищував повноважень.

Автор: Наталя Мамченко

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