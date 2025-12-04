4 грудня набрав чинності закон, який дозволяє бронювати чоловіків, які перебувають в розшуку ТЦК

  1. Законодавство
17:26, 4 грудня 2025
Фото: dtkt.ua
У четвер, 4 грудня, набрав чинності Закон № 4630-IX щодо бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ та організацій, критично важливих для потреб ЗСУ та інших військових формувань (законопрокт №13335).

Документ передбачає низку важливих змін, зокрема — можливість бронювання чоловіків, які не перебувають на військовому обліку або навіть оголошені в розшук територіальними центрами комплектування (ТЦК).

У разі укладання трудового договору з особами, які порушили правила військового обліку, бронювання надаватиметься на строк не більше 45 днів (строк випробувального терміну).

Після усунення такими особами порушень правил військового обліку протягом 45 днів бронювання надаватиметься на загальних підставах, а у разі неусунення порушень така особа може бути звільнена.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей документ.

Суть полягає в тому, що також підлягають бронюванню на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях військовозобов’язані особи:

  • у яких відсутні або оформлено неналежним чином військово-облікові документи,
  • чи які взагалі не перебувають на військовому обліку,
  • чи які не уточнили персональні дані,
  • або ж які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

При цьому вони бронюються незалежно від кількості заброньованих на цьому підприємстві, в установі, організації на строк, що не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору, і таке бронювання військовозобов’язаному працівнику надається не більше одного разу на один календарний рік.

Як зауважило ГЮУ ВР, зазначене коло військовозобов’язаних є фактично тими особами, які порушили законодавство і, як наслідок, щодо таких осіб повинно розглядатися питання про їх притягнення до адміністративної (статті 210, 210-1 КУпАП) або кримінальної (стаття 337 КК) відповідальності.

«За такого законодавчого підходу, коли законом «дозволяється» як виняток для підприємств, установ, організацій, які є критично важливими, приймати на роботу та відповідно бронювати таких осіб, прийняття яких на інші підприємства, установи, організації відповідно до закону не може бути здійснено, оскільки це буде порушенням законодавства, відбудеться певне нівелювання ролі юридичної відповідальності за вказані правопорушення.

Такий механізм «спеціальної амністії» знівелює гарантований статтею 24 Конституції України принцип рівності перед законом.

Крім того, положення про те, що бронювання таким військовозобов’язаним надається не більше одного разу на один календарний рік, дозволяє застосовувати його щодо певного військовозобов’язаного щорічно у разі завершення вказаного строку бронювання (45 календарних днів) у попередньому календарному році» – підкреслило ГЮУ ВР.

Окрім того, запропоноване проектом бронювання на період випробування (до 45 календарних днів) не є достатньо ефективним способом вирішення проблеми дефіциту кадрів, оскільки у разі якщо працівник не приведе свої військово-облікові документи у відповідність з вимогами законодавства, роботодавець повинен його звільнити і роботодавець втрачає право подальшого його працевлаштування», підкреслили у ГЮУ.

Додамо, закон про бронювання розшукуваних ТЦК чоловіків на критичних підприємствах не звільняє їх від штрафів та загрози кримінальної відповідальності.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

