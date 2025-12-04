4 декабря вступил в силу закон, который позволяет бронировать мужчин, находящихся в розыске ТЦК

В случае заключения трудового договора с лицами, нарушившими правила воинского учета, бронирование будет предоставляться на срок не более 45 дней.

В четверг, 4 декабря, вступил в силу Закон № 4630-IX о бронировании военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций, критически важных для нужд ВСУ и других военных формирований (законопроект № 13335).

Документ предусматривает ряд важных изменений, в частности — возможность бронирования мужчин, которые не состоят на воинском учете или даже объявлены в розыск территориальными центрами комплектования (ТЦК).

В случае заключения трудового договора с лицами, нарушившими правила воинского учета, бронирование будет предоставляться на срок не более 45 дней (срок испытательного срока).

После устранения такими лицами нарушений правил воинского учета в течение 45 дней бронирование будет предоставляться на общих основаниях, а в случае неустранения нарушений такое лицо может быть уволено.

Суть заключается в том, что также подлежат бронированию на критически важных предприятиях, в учреждениях и организациях военнообязанные лица:

у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены воинско-учетные документы,

или которые вообще не состоят на воинском учете,

или которые не уточнили персональные данные,

либо находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

При этом они бронируются независимо от количества забронированных на этом предприятии, в учреждении или организации на срок, который не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора, и такое бронирование военнообязанному работнику предоставляется не более одного раза в один календарный год.

Как отметило ГЮУ ВР, указанная категория военнообязанных фактически является лицами, нарушившими законодательство, и, как следствие, в отношении таких лиц должен рассматриваться вопрос о привлечении к административной (статьи 210, 210-1 КУоАП) или уголовной (статья 337 УК) ответственности.

«При таком законодательном подходе, когда законом «разрешается» как исключение для предприятий, учреждений, организаций, которые являются критически важными, принимать на работу и соответственно бронировать таких лиц, прием которых на другие предприятия, учреждения, организации в соответствии с законом не может быть осуществлен, поскольку это будет нарушением законодательства, произойдет определенное нивелирование роли юридической ответственности за указанные правонарушения.

Такой механизм «специальной амнистии» нивелирует гарантированный статьей 24 Конституции Украины принцип равенства перед законом.

Кроме того, предлагаемое проектом бронирование на период испытания (до 45 календарных дней) не является достаточно эффективным способом решения проблемы дефицита кадров, поскольку если работник не приведет свои воинско-учетные документы в соответствие с требованиями законодательства, работодатель должен его уволить и теряет право на дальнейшее его трудоустройство», – подчеркнули в ГЮУ.

Добавим, закон о бронировании разыскиваемых ТЦК мужчин на критических предприятиях не освобождает их от штрафов и угрозы уголовной ответственности.

