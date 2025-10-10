Закон о бронировании разыскиваемых ТЦК мужчин на критических предприятиях не освобождает их от штрафов и угрозы уголовной ответственности

Новый закон о бронировании мужчин, уклонявшихся от постановки на учет в ТЦК или находящихся в розыске, не освобождает их от административной и уголовной ответственности.

Народные избранники приняли в целом закон о временном бронировании на критически важных предприятиях военнообязанных (законопроект 13335), у которых:

отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом военно-учетные документы,

и/или которые не состоят на воинском учете,

и/или которые не уточнили персональные данные,

и/или которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Относительно последнего пункта – а именно, в каком розыске: ТЦК или «уголовном» могут находиться такие лица, законодатель не уточнил.

В то же время, как проанализировала «Судебно-юридическая газета», при подготовке законопроекта ко второму чтению законодатели решили добавить норму, согласно которой «бронирование таких военнообязанных работников не освобождает их от установленной законом ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации».

Напомним, что законом устанавливается административная и уголовная ответственность за такое нарушение.

Ответственность за нарушение законодательства о воинском учете предусмотрена не только Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), когда можно «отделаться» хоть и немаленьким, но административным штрафом от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн, но и Уголовным кодексом. И в УК уже совсем другое наказание.

Так, кроме статьи 336 Уголовного кодекса, которая регулирует уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, в УК есть также статья 337, которая предусматривает отдельную уголовную ответственность за уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

Уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, наказывается штрафом от 5100 до 8500 грн или исправительными работами на срок до одного года.

Тот факт, что лицо будет забронировано на критически важном предприятии, не будет автоматически означать, что в отношении него закроют соответствующее уголовное производство (если оно уже было открыто).

Каким образом урегулировать такую ситуацию, когда лицо примут на работу, но в дальнейшем его будут уголовно преследовать – законодатель не предусмотрел.

Следует заметить, что при принятии этой нормы в первом чтении было предусмотрено, что бронированию не подлежат лица, находящиеся в «уголовном» розыске по статьям 336 или 337 Уголовного кодекса. То есть, сначала законодатель пытался предусмотреть какой-то предохранитель от такой ситуации, но при подготовке к принятию закона в целом почему-то решил от него отказаться.

При этом для должностных лиц предприятий, учреждений и организаций не будет ответственности за заключение трудовых договоров с такими работниками.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом в финальной редакции в пункте 4 ч. 1 статьи 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» установлено, что бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других воинских формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками.

Бронированию также подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, независимо от количества забронированных, которые являются критически важными, у которых отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом военно-учетные документы, и/или которые не состоят на воинском учете, и/или которые не уточнили персональные данные, и/или которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Срок бронирования таких военнообязанных работников не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора. При этом бронирование предоставляется такому военнообязанному работнику не более одного раза в один календарный год.

В случае устранения таким военнообязанным работником в течение срока бронирования нарушений правил воинского учета, такой работник подлежит бронированию на общих основаниях.

Бронирование таких военнообязанных не освобождает их от установленной законом ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований в особый период, устанавливаются Кабмином.

В Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» статья 2 дополнится частью 3, согласно которой при заключении трудового договора с военнообязанными работниками на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными, срок испытания при приеме на работу не может превышать 45 календарных дней для любой категории работников.

Такие предприятия, учреждения и организации имеют право заключать трудовые договоры с военнообязанными работниками, у которых отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом военно-учетные документы и/или которые не состоят на воинском учете, и/или которые не уточнили персональные данные, и/или которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, на период прохождения срока испытания при приеме на работу, что не является нарушением должностными лицами законодательства.

Статья 5 дополнится частью 4, по которой в период действия военного положения допускается увольнение военнообязанного работника, принятого на работу на предприятие, в учреждение или организацию, которые являются критически важными, по инициативе работодателя, если он в течение срока бронирования в 45 дней, не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями законодательства.

Автор: Наталя Мамченко

