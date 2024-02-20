Руководитель управления НАПК, экс-нардеп Андрей Тетерук объяснил, как купил земельные участки в Вышгородском районе по 76 тысяч грн в 2022 году, и почему они не отразились в декларации

По словам кандидата на председателя НАПК Андрея Тетерука, цены на землю в Хотяновке Вышгородского района значительно ниже, чем в других районах Киевской области, а в декларации участка не отразились «из-за технической проблемы».

Конкурс на руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) подходит к концу, и 20 февраля Конкурсная комиссия назовет имена кандидатов, прошедших этап проверки добродетели. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что среди кандидатов Андрей Тетерук, который в 2014-2019 годах был народным депутатом. Чем занимался с августа 2019 по сентябрь 2023 – в автобиографии почему-то не указал. С сентября 2023 года он работает в НАПК. Судя по декларации – в должности заместителя руководителя управления – руководителя отдела анализа рисков Управления формирования политики добродетели в сфере безопасности и обороны НАПК.

Наиболее интересный вопрос от Комиссии к Андрею Тетеруку касался того, почему он не указал в декларации за 2022 год приобретение земельных участков в Хотяновке Вышгородского района Киевской области.

Следует отметить, что в Реестре деклараций содержатся две декларации Тетерука за 2022 год (и ни одна с пометкой «исправленная»), в одной из которых указаны земельные участки, а в другой – нет. Так, в декларации, поданной 23 ноября 2023 года они отсутствуют, а через два месяца, 23 января 2024 они появляются. Почему кандидат за два месяца не заметил в этом проблемы, Конкурсная комиссия не поинтересовалась.

Итак, первый вопрос от докладчика, члена Комиссии Мэтью Мюррея касался недекларирования Тетеруком дохода от продажи автомобиля Ford Fusion 2007 г. в. «Когда Вы продали авто, почему не указали прибыль от продаж в декларации 2016 года?» – спросил Мюррей.

Андрей Тетерук заявил, что продал автомобиль согласно договору, но технически «просто не внес» это в декларацию: «Это была моя ошибка в начале процесса декларирования, злого умысла у меня было. Больше добавить мне нечего, я сожалею об этом».

Следующий вопрос касался покупки автомобиля Ford Kuga в 2016 году. «По состоянию на 31 декабря 2015 года Вы владели 11,5 тыс. долларов и 185 тыс. грн. Это около 7700 долларов. Таким образом, общая сумма сбережений в 2015 году составила 461 тыс. грн. или 19,2 тыс. долларов. В то же время Вы приобрели авто за 680 тыс. грн. Это около 28 тыс. долларов. То есть Вам нужно было заработать более 8 тыс. долларов за несколько месяцев», отметил докладчик.

Тетерук заявил, что автомобиль Ford Kuga он приобрел, в том числе, за подаренные мамой супруги 700 тыс. грн. Об этом он, как заметил Андрей Тетерук, указал в дополнительной декларации, а не в основной декларации.

Комиссию заинтересовало, что кандидат подразумевает под «дополнительной декларацией». «Вы имеете в виду декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии?» – спросил Андрей Козлов.

«Да, если посчитать совокупный доход по двум декларациям, то его хватает на покрытие всех расходов декларируемого года», - ответил Андрей Тетерук.

«То есть Вы хотите сказать, что в декларации, совмещающей все доходы за соответствующий год, этого нет? Есть две декларации?» – спросил Андрей Козлов.

«Есть две декларации, среди которых исправленная», ответил Тетерук.

По его словам, родители жены получили эти средства от продажи квартиры в Виннице, которую они совместно приобрели семьей еще в 2001 году.

«После того, как я съехал из служебной квартиры в Киеве, уже возвращаться в Винницу не было смысла», - отметил кандидат.

В дальнейшем Конкурсная комиссия поинтересовалась разрывом в сбережениях, расходах и доходах кандидата в декларациях за 2015-2016 годы. Андрей Тетерук объяснил, что все декларировал. «И это видно, если сложить суммы в разных декларациях», добавил он. Или же, по его мнению, вопрос о конвертации гривны в валюту и наоборот, которую делает докладчик.

На вопрос, проходил ли он полную проверку декларации, кандидат отметил, что точно не знает, но вроде бы при принятии на работу в НАПК проверка проводилась.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в декларации за 2023 год Андрей Тетерук задекларировал приобретенные 15 февраля 2022 года два земельных участка в Хотяновке Вышгородского района Киевской области. Приобрел эти земельные участки в Хотяновке площадью каждый по 967 кв. м в 2022 году он по одинаковой цене – по 76 тысяч грн.

Мэтью Мюррей спросил о том, почему в декларации за 2022 год Андрей Тетерук не указал эти земельные участки.

Андрей Тетерук отметил, что во время заполнения черновика декларации он якобы заполнил сведения по участкам, однако они по какой-то причине не сохранились. А почему они не сохранились, он не знает, и это вроде бы видно из системы «логирования». Впоследствии он внес данные о покупке этого земельного участка.

«Я даже коллег спрашивал, какая стоимость должна быть декларирована – из данных Земельного кадастра или та, которую я оплатил он в момент совершения нотариальных действий. И я внес именно ту сумму, которая указана в договоре купли-продажи», – добавил он.

Вместе с тем, Мэтью Мюррей отметил, что цена участков в 76 тысяч грн за каждый в 10 раз ниже рыночной.

Андрей Тетерук отметил, что покупал землю за несколько дней перед полномасштабным вторжением. И это создавало определенную атмосферу, в которой люди продавали недвижимость. Продали ему землю его знакомые. К участкам не были подведены коммуникации, газ, электричество.

Также, как указал кандидат, «Вышгородский район содержит значительно более низкие цены по сравнению с другими районами Киевской области». «В Вышгородском районе даже сейчас ситуация не сильно изменилась», - добавил он.

Кроме того, Комиссия поинтересовалась делом о привлечении Андрея Тетерука к административной ответственности.

Так, кандидат в то время, когда он был народным депутатом, направил обращение в НАПК по вопросам декларирования стоимости жилья. На него составили протокол из-за конфликта интересов.

Тетерук объяснил, что обращался в НАПК с депутатским обращением по поводу своего служебного жилья. По его мнению, он не нарушал законодательство и не превышал полномочий.

Автор: Наталя Мамченко

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