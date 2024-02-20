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Станислав Кравченко рассказал представителю G7 о проблемных вопросах в работе судебной системы в условиях военного положения

14:28, 20 февраля 2024
Посол Италии отметил, что, несмотря на сверхсложные условия, судебная система Украины достойно отреагировала на вызовы, обусловленные войной.
Станислав Кравченко рассказал представителю G7 о проблемных вопросах в работе судебной системы в условиях военного положения
Источник фото: facebook.com/supremecourt.ua
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Глава Верховного Суда Станислав Кравченко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине Пьером Франческо Дзадзо.

Как сообщили в Верховном Суде, глава ВС поздравил Италию с председательством в «Большой семерке» (G7) и выразил благодарность итальянскому правительству и народу за солидарность с Украиной, решительность в защите принципов демократии и свободы, поддержку в борьбе против вооруженной агрессии рф и за инициативу по оказанию помощи в восстановлении разрушенной врагом инфраструктуры.

Станислав Кравченко проинформировал господина Посла о работе судебной системы в условиях военного положения, акцентировав, в частности, на таких проблемных вопросах, как острая нехватка судейских кадров и поступление на рассмотрение судов всех юрисдикций новых категорий дел, связанных с войной.

Пьер Франческо Дзадзо заверил, что вопрос поддержки Украины является приоритетным для Группы послов G7 на 2024 год и добавил, что Италия и дальше будет оказывать необходимую Украине экономическую, гуманитарную и военную помощь до тех пор, пока это будет нужно.

Также господин Посол отметил, что, несмотря на сверхсложные условия, судебная система Украины достойно отреагировала на вызовы, обусловленные войной. По его словам, Италия поддерживает евроинтеграционные стремления Украины и приветствует решение Европейской комиссии дать «зеленый свет» процессу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Источник фото: facebook.com/supremecourt.ua

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