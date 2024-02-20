На Волыни разоблачили контрабандистов, которые переправляли сигареты через границу с помощью дрона

Волыняне наладили канал переправки безакцизных сигарет в Польшу с помощью дронов.

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На Волыни с помощью дронов перемещали контрафактные сигареты через государственную границу Украины. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, трое жителей Ковельского района наладили канал переправки табачных изделий без марок акцизного налога в Польшу.

На днях правоохранители обнаружили неподалеку от границы место запуска «самолетов» и изъяли два дрона с парашютами, катапульту для их запуска, аккумуляторы и 72 блока сигарет.

Всего в рамках досудебного расследования конфисковано семь дронов и около 2000 пачек сигарет.

Сейчас устанавливают всех причастных к незаконным действиям. Также рассматривается вопрос о возможности ареста конфискованного имущества.

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