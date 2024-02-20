В Киеве дети у заброшенного здания нашли предметы похожие на противотанковые мины, фото

Обратившаяся в полицию женщина сообщила, что ее дети обнаружили вблизи заброшенного здания два предмета, которые визуально похожи на противотанковые мины.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

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В Соломенском районе Киева 40-летняя гражданка сообщила патрульным о вероятных взрывоопасных предметах. Женщина рассказала, что, гуляя с друзьями, ее дети обнаружили вблизи заброшенного здания два предмета, визуально похожие на противотанковые мины.

Патрульные быстро прибыли по адресу вызова, оградили от прохожих опасные предметы и обеспечили охрану места происшествия.

Для последующего выяснения обстоятельств на место вызвали следователей и взрывотехников.

Как мы писали ранее, на Львовщине ребенок нашел боеприпас во время прогулки по парку.

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