Новые детали гибели Гаитянского лидера: вдову президента подозревают в причастности к убийству

Среди обвиняемых в убийстве президента Гаити его вдова.

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Гаитянский судья, расследующий убийство президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году, предъявил обвинения 51 человеку в причастности к этому нападению. Среди обвиняемых также находится вдова покойного президента Мартин Моиз.

По данным издания Washington Post, убийство Гаитянского лидера произошло 7 июля 2021 года, когда группа вооруженных лиц напала на Жовенеля Моиза и его жену в их доме вблизи Порт-о-Пренса.

Отчет судьи Вальтера Вольтера обвиняет бывшую первую леди в причастности к убийству и взаимосвязях с преступниками. Такие же обвинения выдвигаются против Клода Жозефа, который на некоторое время возглавлял страну после смерти Моиза, а также против экс-начальника полиции Гаити Леона Чарльза.

В отчете судьи приведено мало информации о мотивах убийства и источнике финансирования этой операции. Пока нет прямых доказательств причастности бывшей первой леди, однако есть ссылки на показания ключевого свидетеля - бывшего чиновника Министерства юстиции Джозефа Феликса Бадио, который заявил, что Мартин Моиз участвовала в заговоре и стремилась стать новым президентом.

Сейчас Бадио находится под стражей в Гаити, его обвиняют в помощи в организации убийства. Местонахождение бывшей жены погибшего президента остается неизвестным.

После того, как федеральные следователи США начали собственное расследование, 11 человек были обвинены в сговоре с целью убийства Моиза, а шестеро из них признали свою вину. Другие лица ожидают судебного разбирательства во Флориде.

Сейчас в Гаити отсутствует президент и избранные национальные чиновники, страну охватывает волна насилия. Отчет судьи может вызвать еще большее напряжение после недавних протестов, во время которых требовалась отставка премьер-министра Ариэля Генри. Критики Генри, в частности бывший временный лидер Джозеф, подозревают, что обвинения могут быть политически мотивированными.

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