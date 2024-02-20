Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сотрудники НАПК и детективы НАБУ: стало известно, кто вышел в финал конкурса на главу НАПК

Среди тех, кто вошел в десятку финалистов в конкурсе на главу НАПК – экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский, детективы НАБУ Александр Скомаров и Виктор Павлущик.

Рапорт сотрудника полиции не может служить однозначным доказательством виновности водителя в нарушении ПДД, - Верховный Суд

Суды исследовали видеозапись из нагрудной камеры патрульного полицейского, которая не содержала сведений об совершении административного правонарушения водителем.

Руководитель управления НАПК, экс-нардеп Андрей Тетерук объяснил, как купил земельные участки в Вышгородском районе по 76 тысяч грн в 2022 году, и почему они не отразились в декларации

По словам кандидата на председателя НАПК Андрея Тетерука, цены на землю в Хотяновке Вышгородского района значительно ниже, чем в других районах Киевской области, а в декларации участка не отразились «из-за технической проблемы».

Чтобы «дела Майдана» эффективно рассматривались в судах, необходимы изменения в процессуальное законодательство – Офис Генпрокурора

В Офисе генпрокурора считают, что суды должны определять приоритетность в рассмотрении дел.

Мобилизированный прокурор САП Сергей Степанян во время конкурса на главу НАПК отметил, что у него нет «машины времени», чтобы объяснить доходы матери в 90-х годах

Сергей Степанян отметил, что объективно трудно объяснить определенные доходы от предпринимательства семьи, приобретенные 20-30 лет назад.

  1. В мире

Новые детали гибели Гаитянского лидера: вдову президента подозревают в причастности к убийству

19:59, 20 февраля 2024
Среди обвиняемых в убийстве президента Гаити его вдова.
Новые детали гибели Гаитянского лидера: вдову президента подозревают в причастности к убийству
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гаитянский судья, расследующий убийство президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году, предъявил обвинения 51 человеку в причастности к этому нападению. Среди обвиняемых также находится вдова покойного президента Мартин Моиз.

По данным издания Washington Post, убийство Гаитянского лидера произошло 7 июля 2021 года, когда группа вооруженных лиц напала на Жовенеля Моиза и его жену в их доме вблизи Порт-о-Пренса.

Отчет судьи Вальтера Вольтера обвиняет бывшую первую леди в причастности к убийству и взаимосвязях с преступниками. Такие же обвинения выдвигаются против Клода Жозефа, который на некоторое время возглавлял страну после смерти Моиза, а также против экс-начальника полиции Гаити Леона Чарльза.

В отчете судьи приведено мало информации о мотивах убийства и источнике финансирования этой операции. Пока нет прямых доказательств причастности бывшей первой леди, однако есть ссылки на показания ключевого свидетеля - бывшего чиновника Министерства юстиции Джозефа Феликса Бадио, который заявил, что Мартин Моиз участвовала в заговоре и стремилась стать новым президентом.

Сейчас Бадио находится под стражей в Гаити, его обвиняют в помощи в организации убийства. Местонахождение бывшей жены погибшего президента остается неизвестным.

После того, как федеральные следователи США начали собственное расследование, 11 человек были обвинены в сговоре с целью убийства Моиза, а шестеро из них признали свою вину. Другие лица ожидают судебного разбирательства во Флориде.

Сейчас в Гаити отсутствует президент и избранные национальные чиновники, страну охватывает волна насилия. Отчет судьи может вызвать еще большее напряжение после недавних протестов, во время которых требовалась отставка премьер-министра Ариэля Генри. Критики Генри, в частности бывший временный лидер Джозеф, подозревают, что обвинения могут быть политически мотивированными.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Володимир Яризько
    Володимир Яризько
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду