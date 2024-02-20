Нові деталі гибелі Гаїтійського лідера: вдову президента підозрюють в причетності до вбивства

Серед звинувачених у вбивстві президента Гаїті його вдова.

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Гаїтянський суддя, який розслідує вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза у 2021 році, пред'явив звинувачення 51 особі у причетності до цього нападу. Серед обвинувачених також знаходиться вдова покійного президента Мартін Моїз.

За даними видання Washington Post, убивство Гаїтійського лідера сталося 7 липня 2021 року, коли група збройних осіб напала на Жовенеля Моїза та його дружину у їхньому будинку поблизу Порт-о-Пренса.

Звіт судді Вальтера Вольтера звинувачує колишню першу леді у причетності до вбивства та взаємозв'язках з злочинцями. Такі самі обвинувачення висуваються проти Клода Жозефа, який на деякий час очолював країну після смерті Моїза, а також проти екс-начальника поліції Гаїті Леона Чарльза.

У звіті судді наведено мало інформації про мотиви вбивства та джерело фінансування цієї операції. Наразі немає прямих доказів причетності колишньої першої леді, однак є посилання на свідчення ключового свідка — колишнього посадовця Міністерства юстиції Джозефа Фелікса Бадіо, який заявив, що Мартін Моїз брала участь у змові та прагнула стати новим президентом.

Наразі Бадіо знаходиться під вартою в Гаїті, його звинувачують у допомозі у організації вбивства. Місцезнаходження колишньої дружини загиблого президента залишається невідомим.

Після того, як федеральні слідчі США розпочали власне розслідування, 11 осіб були звинувачені у змові з метою вбивства Моїза, а шестеро з них визнали свою вину. Інші особи очікують судового розгляду у Флориді.

Наразі в Гаїті відсутній президент і обрані національні посадовці, країну охоплює хвиля насильства. Звіт судді може спричинити ще більшу напругу після недавніх протестів, під час яких вимагалася відставка прем'єр-міністра Аріеля Генрі. Критики Генрі, зокрема колишній тимчасовий лідер Джозеф, підозрюють, що обвинувачення можуть бути політично мотивованими.

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