У Києві ускладнений рух у напрямку лівого берега – на Північному мосту сталася ДТП

У поліції не уточнили інформацію щодо постраждалих.

Джерело фото: Патрульні поліція Києва

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У Києві учасників дорожнього руху повідомили про ускладнення руху транспорту у напрямку лівого берега на Північному мосту.

Як зазначили у Патрульній поліції столиці, там сталася дорожньо-транспортна пригода.

У поліції не уточнили інформацію щодо постраждалих.

«У зв'язку з ДТП на Північному мосту, рух транспорту ускладнений у напрямку лівого берега.

Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», - сказано у повідомленні.

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