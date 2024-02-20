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За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

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  1. В Україні

Мінекономіки оприлюднило прогноз щодо інфляції в Україні на 2024 рік: чого очікувати

16:19, 20 лютого 2024
Мінекономіки прогнозує подальше збереження низької інфляції у 2024 році.
Мінекономіки оприлюднило прогноз щодо інфляції в Україні на 2024 рік: чого очікувати
Джерело фото: volynnews
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Згідно з оглядом інфляції за 2023 рік від Мінекономіки, споживчі ціни в Україні у минулому році зросли лише на 5,1%. Прогнозується, що протягом перших місяців 2024 року, за відсутності надзвичайних обставин, тенденція збережеться, і динаміка цін залишатиметься на рівні невеликої "млявої" інфляції.

Відповідно до дослідження, низький рівень інфляції є результатом кількох потужних чинників, включаючи високу адаптивність бізнесу та перевищення пропозиції товарів, особливо в агропромисловому секторі, над попитом на внутрішньому ринку, що залишається обмеженим через війну.

Навіть незважаючи на значні збитки, зазначені у дослідженні, сектор агропромислового комплексу продовжує перевищувати потреби внутрішнього ринку, що призводить до зменшення цін на продукти харчування. За даними Мінекономіки, у другому півріччі минулого року ціни на такі продукти впали на 2,8%.

Очікується, що зростання експорту у 2024 році допоможе зменшити тиск надлишку продукції на внутрішньому ринку, а збільшення споживання населення дозволить виробникам частково компенсувати збитки, спричинені війною, через зростання цін.

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