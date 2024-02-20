Минэкономики обнародовало прогноз по инфляции в Украине на 2024 год: чего ожидать

Минэкономики прогнозирует дальнейшее сохранение низкой инфляции в 2024 году.

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Согласно обзору инфляции за 2023 год от Минэкономики, потребительские цены в Украине в прошлом году выросли лишь на 5,1%. Прогнозируется, что в течение первых месяцев 2024 года, при отсутствии чрезвычайных обстоятельств, тенденция сохранится, и динамика цен будет оставаться на уровне небольшой "вялой" инфляции.

Согласно исследованию, низкий уровень инфляции является результатом нескольких мощных факторов, включая высокую адаптивность бизнеса и превышение предложения товаров, особенно в агропромышленном секторе, над спросом на внутреннем рынке, который остается ограниченным из-за войны.

Даже несмотря на значительные убытки, указанные в исследовании, сектор агропромышленного комплекса продолжает превышать потребности внутреннего рынка, что приводит к уменьшению цен на продукты питания. По данным Минэкономики, во втором полугодии прошлого года цены на такие продукты упали на 2,8%.

Ожидается, что рост экспорта в 2024 году поможет уменьшить давление избытка продукции на внутреннем рынке, а увеличение потребления населения позволит производителям частично компенсировать убытки, вызванные войной, из-за роста цен.

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