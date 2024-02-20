Детей уклонистов могут лишить права поступать в высшие учебные заведения, — член Комитета по нацбезопасности Ивченко

За законопроект об усилении мобилизации планируется проголосовать ко второй годовщине вторжения.

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Как известно, законопроект об усилении мобилизации готовят ко второму чтению. Сейчас депутаты подают правки. Как сообщил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко, документ собираются принять в целом ко второй годовщине полномасштабного вторжения. Об этом он сказал в интервью "Телеграфу".

Отдельно он рассказал о наказаниях для уклонистов, которые, по его словам, рассматриваются.

Ивченко считает, что наказание за уклонение от мобилизации должно напоминать штрафы за нарушение ПДД, когда человек получает наказание за нарушение закона о военном учете. Это может быть, в частности, право детей уклонистов поступать в вузы.

«Если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать Родину и если не состоишь на военном учете, государство может отказывать тебе в госуслугах. Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в вуз, или ты сам не поступишь в вуз», — рассказал политик.

По его словам, мобилизация не может быть добровольной, а принуждение — "это о нормах, которые должны соответствовать Конституции".

Напомним, ранее сообщалось, что Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

Мы писали, что Денис Малюська предлагает мобилизовать осужденных наравне с другими.

Также сообщалось, как законопроект о мобилизации повлияет на поступающих в вузы.

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