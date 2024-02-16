Как законопроект о мобилизации повлияет на поступающих в вузы, – пояснил Лисовой

Мы имеем отрицательную динамику по количеству поступающих в вузы, – министр образования и науки.

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Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой выразил обеспокоенность относительно негативной динамики количества поступающих в вузы в стране. Он отметил, что в случае принятия законопроекта о мобилизации поступающих, эта ситуация может ухудшиться еще больше.

"Сегодня эту динамику несколько искажает количество поступающих на контрактную форму обучения, которые по косвенным признакам могут расцениваться как поступление на второе высшее образование людей мужского пола старшего возраста. Но с принятием изменений в закон о мобилизации, я думаю, эта возможность также будет закрыта", - пояснил министр.

Согласно законопроекту, который приняли в первом чтении, предусматривается только последовательное обучение. То есть поступление на второе высшее образование - на второй бакалавриат или вторую магистратуру - останется возможным, но без отсрочки от мобилизации.

Министр также указал на то, что факторами, которые приведут к оттоку абитуриентов, будут вступление Украины в Европейский Союз, что создаст конкуренцию среди других восточноевропейских вузов, а также демографические показатели.

Напомним, в понедельник, 12 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения.

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