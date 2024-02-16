Як законопроєкт про мобілізацію вплине на вступників до вишів, – пояснив Лісовий

Ми маємо негативну динаміку за кількістю вступників до вишів, — міністр освіти і науки.

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Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий висловив занепокоєння щодо негативної динаміки кількості вступників до вишів у країні. Він зауважив, що в разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію вступників, ця ситуація може погіршитися ще більше.

«Сьогодні цю динаміку дещо спотворює кількість вступників на контрактну форму навчання, які за непрямими ознаками можуть розцінюватися як вступ на другу вищу освіту людей чоловічої статі старшого віку. Але з прийняттям змін до закону про мобілізацію, я думаю, ця можливість також буде закрита», — пояснив міністр.

Згідно з законопроєктом, який ухвалили в першому читанні, передбачається лише послідовне навчання. Тобто вступ на другу вищу освіту — на другий бакалаврат чи другу магістратуру — залишиться можливим, але без відстрочки від мобілізації.

Міністр також вказав на те, що факторами, які призведуть до відтоку абітурієнтів, будуть вступ України до Європейського Союзу, що створить конкуренцію серед інших східноєвропейських вишів, а також демографічні показники.

Нагадаємо, у понеділок, 12 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану.

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