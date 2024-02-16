Центральная ВЛК при рассмотрении жалобы на решение ВЛК свое заключение должна оформлять не письмом, а мотивированным постановлением с изложением всех обстоятельств и аргументов – решение суда

Центральная военно-врачебная комиссия считала, что может отвечать на жалобы о пересмотре постановлений военно-врачебных комиссий по закону об обращении граждан, а не пересматривать постановление по существу, - что решил суд.

Кировоградский окружной административный суд рассмотрел дело №340/5265/23, в котором Центральная ВЛК считала, что возникшие правоотношения в связи с жалобами на решение ВЛК при ТЦК могут рассматриваться по Закону «Об обращениях граждан».

Суд отметил, что Центральная ВЛК при рассмотрении заявления/жалобы на решение ВЛК свое заключение должна оформлять не письмом, а мотивированным постановлением с изложением всех обстоятельств и аргументов.

Отсутствие надлежащим образом оформленного постановления ЦВЛК о пересмотре постановления ВЛК свидетельствует о том, что орган не принял ни одного решения из числа тех, которые он должен принять по закону (постановление №340/5265/23 от 31 октября 2023 года).

Обставини справи

Постановою у формі довідки військово-лікарської комісії 2-го відділу Олександрійського РТЦК та СП від 5 квітня 2023 року, за результатами медичного огляду, чоловіка визнано придатним до військової служби.

Не погоджуючись з довідкою та вважаючи, що при проведенні обстеження не були застосовані необхідні процедури дослідження, та не були взяті до уваги висновки спеціалістів, чоловік звернувся до Центральної ВЛК ЗС України з метою перегляду постанови військово-лікарської комісії при Олександрійському районному ТЦК щодо його придатності до військової служби.

Центральною ВЛК була надана відповідь від 7.06.2023, якою повідомлялося, що за встановленим діагнозом постанову ВЛК при Олександрійському районному ТЦК про ступінь придатності до військової служби прийнято правильно. За наданими копіями медичних документів, діагностовані у чоловіка захворювання та стани підпадають під дію статей, зазначених у довідці ВЛК.

Позивач не погоджується з такими діями Центральної ВЛК і вважає, що оформлення відповіді на його заяву листом є протиправним, оскільки повинна бути винесена постанова.

Вирішуючи спір, що виник між сторонами, суд виходить з такого.

Наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 №402 затверджено Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Відповідно до пункту 1.1 розділу І Положення №402 військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров`я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов`язаних, установлює причинний зв`язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Згідно з пунктом 2.1 Положення для проведення військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії (ВЛК).

Відповідно до пункту 2.4.10 Положення №402 постанова ВЛК може бути оскаржена до ВЛК вищого рівня, ЦВЛК або у судовому порядку.

Таким чином, постанова ВЛК, яка видана позивачу та оформлена довідкою від 5.04.2023 року, може бути оскаржена до Центральної військово-лікарської комісії.

Суд зазначає, що предметом цього спору не є порушення процедури проходження медичного обстеження позивачем під час обстеження ВЛК і звертає увагу на те, що давати оцінку стану здоров`я позивача, встановленому ВЛК діагнозу та робити висновок про придатність чи непридатність до військової служби, не є компетенцією суду.

Як вже було зазначено вище та передбачено Положенням №402, особа, яка не погоджується з висновком ВЛК, може оскаржити його до Центральної військово-лікарської комісії, надати додаткові данні чи матеріали обстеження та обґрунтування.

Воднораз, суд наголошує, що правовідносини, які виникли між сторонами цього спору, не можуть врегульовуватись Законом «Про звернення громадян», як на тому наполягає відповідач (Центральна ВЛК).

Так, за приписами частини першої статті 1 Закону «Про звернення громадян», громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов`язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. У статті 3 Закону №393/96-ВР визначено, що під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги (частина перша).

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства (частина друга).

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо (частина третя).

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об`єднань громадян, посадових осіб (частина четверта).

Вивчивши заяву позивача від 19.04.2023 року, суд зазначає, що вона не підпадає під жодне вищенаведене визначення та не є зверненням в розумінні Закону №393/96-ВР з питань військово-лікарської експертизи, а є скаргою, в якій позивач, не погодившись із висновком ВЛК Олександрійського районного ТЦК, оскаржує його в порядку, передбаченому Положенням №402 до ЦВЛК, що дає підстави для висновку, що процедура розгляду такої заяви повинна проводитись у відповідності до цього нормативного акту, а не у порядку, що передбачений Законом №393/96-ВР.

Так відповідно до п.п. 2.3.4. пункту 2.3 Положення 402 ЦВЛК (серед іншого) має право розглядати, переглядати, скасовувати, затверджувати, не затверджувати, контролювати згідно з цим Положенням постанови будь-якої ВЛК (лікарсько-льотної комісії (далі - ЛЛК)) Збройних Сил України.

Відповідно до пунктів 2.1., 2.2 ЦВЛК є штатною військово-лікарською установою яка приймає постанови, що є обов`язковими для штатних та позаштатних ВЛК. Згідно п 2.3.5. Положення №402 Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Системний аналіз вищенаведених приписів Положення №402 дає суду підстави прийти до висновку, що ЦВЛК при розгляді заяви/скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів.

Відсутність належним чином оформленої постанови ЦВЛК про перегляд постанови ВЛК свідчить про те, що орган не прийняв жодного рішення з числа тих, які він повинен ухвалити за законом.

Отже, у спірному випадку має місце протиправна бездіяльність суб`єкта владних повноважень. Саме постанова ЦВЛК є актом індивідуальної дії, який в подальшому заявник може оскаржити у відповідності до п. 2.3.5. Положення 402 та є підставою для перегляду її в судовому порядку.

Таким чином, суд приходить до висновку, що заява чоловіка розглянута відповідачем не у відповідності по приписів Положення №402, що дає підстави для задоволення позовних вимог у цій частині та зобов`язання Центральної ВЛК розглянути заяву та прийняти відповідну постанову.

Із заявлених позовних вимог, на підставі системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог.

Отже, суд визнав протиправною бездіяльність Центральної військово - лікарської комісії щодо нерозгляду заяви про перегляд постанови у формі довідки № 1681 Військово -лікарської комісії та зобов’язав Центральну військово-лікарську комісію розглянути заяву.

Автор: Наталья Мамченко

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