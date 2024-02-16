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  1. В Украине

В Харькове будут судить горе-матерь, которая на три дня оставила маленькую дочь без еды и воды

18:59, 16 февраля 2024
Девочку спасли соседи, которых почти сутки затапливали из квартиры матери.
В Харькове будут судить горе-матерь, которая на три дня оставила маленькую дочь без еды и воды
Фото: khar.gp.gov.ua
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В Харькове утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 19-летней гражданки, которая покинула свою дочь, которой было всего два с половиной года, одну в квартире на 12-м этаже, передает Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что девочка была совсем одна три дня: с 30 августа по 2 сентября 2023 года.

«Как стало известно, «неравнодушная» мать ушла «в гости» к своему любовнику. В это время ее маленькая дочь, с рождения имеющая проблемы с сердцем, находилась без еды, воды, при наличии свободного доступа к газовой плите и окнам, в антисанитарных и опасных условиях», - сказано в сообщении.

Обвиняемая даже не учла того, что жилые кварталы Харькова постоянно находятся под масштабными обстрелами со стороны российских оккупантов, и ребенок может пострадать.

Девочку спасли соседи, которых почти сутки затапливали из квартиры горе-матери.

«Поднявшись, они услышали, как ребенок плачет, и сразу обратились к правоохранителям.

Сейчас девочка в безопасности и проживает с родственниками», - говорится в сообщении.

Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде г. Харькова. Женщине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет или лишения свободы на тот же срок.

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