У Харкові судитимуть горе-матір, яка на три дні залишила маленьку доньку без їжі та води

Дівчинку врятували сусіди, яких майже добу затоплювали з квартири матері.

Фото: khar.gp.gov.ua

У Харкові затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 19-річної громадянки, яка залишила свою доньку, якій було лише два з половиною роки, одну в квартирі на 12-му поверсі, передає Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що дівчинка була зовсім одна три дні: з 30 серпня до 2 вересня 2023 року.

«Як стало відомо, «небайдужа» матір пішла «в гості» до свого коханця. У цей час її маленька донька, яка з народження має проблеми із серцем, перебувала без їжі, води, за наявності вільного доступу до газової плити та вікон, в антисанітарних та небезпечних умовах», - сказано у повідомленні.

Обвинувачена навіть не врахувала того, що житлові квартали Харкова постійно перебувають під масштабними обстрілами з боку російських окупантів, і дитина може постраждати.

Дівчинку врятували сусіди, яких майже добу затоплювали з квартири горе-матері.

«Піднявшись, вони почули, як плаче дитина, та одразу звернулись до правоохоронців.

Наразі дівчинка у безпеці та проживає з родичами», - сказано у повідомленні.

Справа розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова. Жінці загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

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