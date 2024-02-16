Зеленський прибув до Берліну, після – відправиться на переговори в Париж

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ВП ВС: Ціна за одиницю товару не може бути збільшена більше, ніж на 10 % від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами в договорі за результатами процедури закупівлі

Сторони можуть неодноразово змінювати ціну товару в бік збільшення за наявності умов, встановлених ЦК та законом про публічні закупівлі, проте загальне збільшення такої ціни не повинно перевищувати 10% від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами при укладенні договору за результатами процедури закупівлі, - Велика Палата ВС.

Центральна ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів, — рішення суду

Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

Суд повинен надати оцінку правомірності дій банку щодо відмови у задоволенні заяви позивача про здійснення реструктуризації кредитної заборгованості, - ВС

Банк відмовив у реструктуризації заборгованості за кредитним договором, - Верховний Суд висловився, чи є зобов’язання банку ефективним способом захисту.

Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

Комісія з відбору голови НАЗК провела співбесіду на доброчесність з керуючим справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради Володимиром Подорожко

Комісія запитувала про обставини візування Подорожком проєкту рішення про заборону УПЦ МП в Запорізькій області.

  1. В Україні

Зеленський прибув до Берліну, після – відправиться на переговори в Париж

11:40, 16 лютого 2024
Президент України проведе переговори з лідерами Німеччини та Франції.
Зеленський прибув до Берліну, після – відправиться на переговори в Париж
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Президент України Володимир Зеленський вже перебуває у Берліні, готовий до ряду важливих зустрічей та переговорів з партнерами з Німеччини та Франції. Про це він повідомив у своєму дописі в Telegram.

«Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир», – зазначив Президент.

Планується, що Зеленський відвідає Федеральну канцелярію для зустрічі з канцлером Олафом Шольцем о 12 годині, після чого буде підписано угоду з безпеки. Після цього запланована прес-конференція президента разом із канцлером, яка має відбутися приблизно о 13:00.

із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, Президент України планує відправитися до Парижа, де він має намір підписати другу угоду про безпеку з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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