Зеленський прибув до Берліну, після – відправиться на переговори в Париж

Президент України проведе переговори з лідерами Німеччини та Франції.

Президент України Володимир Зеленський вже перебуває у Берліні, готовий до ряду важливих зустрічей та переговорів з партнерами з Німеччини та Франції. Про це він повідомив у своєму дописі в Telegram.

«Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир», – зазначив Президент.

Планується, що Зеленський відвідає Федеральну канцелярію для зустрічі з канцлером Олафом Шольцем о 12 годині, після чого буде підписано угоду з безпеки. Після цього запланована прес-конференція президента разом із канцлером, яка має відбутися приблизно о 13:00.

із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, Президент України планує відправитися до Парижа, де він має намір підписати другу угоду про безпеку з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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