Зеленский прибыл в Берлин, после – отправится на переговоры в Париж

Президент Украины проведет переговоры с лидерами Германии и Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский уже находится в Берлине, готов к ряду важных встреч и переговоров с партнерами из Германии и Франции. Об этом он сообщил в своей заметке в Telegram.

"Впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Новая архитектура безопасности для Украины, новые возможности. Делаем все, чтобы как можно быстрее закончить войну на справедливых украинских условиях и обеспечить надежный мир", - отметил Президент.

Планируется, что Зеленский посетит Федеральную канцелярию для встречи с канцлером Олафом Шольцем в 12 часов, после чего будет подписано соглашение по безопасности. После этого запланирована пресс-конференция президента вместе с канцлером, которая должна состояться примерно в 13:00.

После встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, Президент Украины планирует отправиться в Париж, где он намерен подписать второе соглашение о безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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