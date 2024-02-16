Суд должен предоставить оценку правомерности действий банка по отказу в удовлетворении заявления истца об осуществлении реструктуризации кредитной задолженности, - ВС

Банк отказал в реструктуризации задолженности по кредитному договору, - Верховный Суд высказался, является ли обязательство банка эффективным способом защиты.

Исковое требование обязать банк осуществить реструктуризацию задолженности по кредитному договору направлено на защиту гражданского права потребителя, поэтому выбранный способ защиты является эффективным и обеспечивает реальное возобновление его нарушенного права по реструктуризации имеющегося кредитного долга. Предъявление отдельного требования о признании неправомерными действий банка относительно отказа в удовлетворении заявления об осуществлении реструктуризации кредитной задолженности не обязательно, поскольку суд независимо от наличия такого требования должен предоставить оценку правомерности действий банка. Об этом Верховный Суд указал в постановлении от 6 декабря 2023 года по делу № 372/3603/21.

Обставини справи

6 грудня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу у справі за позовом до банку про захист прав споживача та зобов’язання вчинити дії.

Судами встановлено, що 5 березня 2008 року між ВАТ «Універсал Банк» та позивачем укладено кредитний договір на споживчі потреби зі строком погашення кредиту до 1 березня 2028 року. На забезпечення виконання кредитного договору між банком та позивачем та ще низкою осіб укладено договір іпотеки, за умовами якого в іпотеку банку передано нерухоме майно, а саме квартиру.

У жовтні 2020 року позивач звернувся до районного суду з позовом до АТ «Універсал Банк» про захист прав споживача шляхом визнання кредитного договору недійсним. Ухвалою районного суду позов залишено без розгляду з підстав, передбачених п. 3 ч. 1 статті 257 ЦПК.

У серпні 2021 року позивач звернувся до АТ «Універсал Банк» із заявою, в якій просив реструктуризувати його заборгованість за кредитним договором. АТ «Універсал Банк» відмовило позивачу у задоволенні заяви, у зв’язку із пропуском строку, встановленого підпунктом 3 пункту 7 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про споживче кредитування».

Заочним рішенням районного суду позов задоволено, зобов’язано АТ «Універсал Банк» реструктуризувати заборгованість. Постановою апеляційного суду заочне рішення районного суду скасовано та ухвалено нове, яким у задоволенні позову відмовлено.

Позиція Верховного Суду

Постановою Верховного Суду скасовано постанову апеляційного суду, справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції з огляду на таке.

Відповідно до ч .1 статті 17 Закону «Про споживче кредитування» реструктуризація зобов’язань за договором про споживчий кредит – це зміна істотних умов договору про споживчий кредит, що здійснюється кредитодавцем на договірних умовах із споживачем і впливає на умови та/або порядок повернення такого кредиту. Абзацами 3, 7 підпункту 3 пункту 7 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про споживче кредитування» встановлено, що реструктуризація зобов’язань, передбачених договором, здійснюється за заявою, що подається кредитору позичальником (особою, до якої перейшли права та обов’язки позичальника) або його представником (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій) особисто або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим пунктом, крім таких випадків: у разі наявності на день набрання чинності цим пунктом у суді відкритого провадження у справі, предметом спору в якій є права та обов’язки сторін за договором, щодо реструктуризації зобов’язань за яким подається заява, та/або права та обов’язки сторін за іпотечним договором, укладеним для забезпечення виконання передбачених цим договором зобов’язань, та/або договором між іпотекодавцем та іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, та відсутності рішення суду, що набрало законної сили, заява про проведення реструктуризації може бути подана після спливу тримісячного строку з дня набрання чинності цим пунктом, але не пізніше двох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду в такій справі.

У разі пропуску позичальником строків, зазначених у цьому підпункті, кредитор звільняється від обов’язку проведення реструктуризації зобов’язань за іпотечним кредитом на умовах, визначених цим пунктом.

Ураховуючи викладене, Верховний Суд зауважив, що обраний позивачем спосіб захисту є ефективним, оскільки заявлена ним вимога про зобов’язання банку реструктуризувати його заборгованість за кредитним договором спрямована на захист цивільного права, відповідає змісту порушеного права та характеру правопорушення (у разі його наявності) та в обраний ним спосіб забезпечить реальне поновлення/захист порушеного права позивача щодо реструктуризації наявного кредитного боргу.

Крім того, пред’явлення окремої вимоги про визнання дій банку щодо такої відмови неправомірними не є обов’язковим, оскільки суд під час розгляду цієї справи, незалежно від наявності відповідної вимоги, повинен надати оцінку правомірності дій банку щодо відмови у задоволенні заяви позивача про здійснення реструктуризації кредитної заборгованості.

Під час нового розгляду справи апеляційному суду необхідно дослідити відповідність зобов’язань позивача за кредитним договором зазначеним у пункті 7 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» критеріям, перевірити наявність передбачених цим пунктом усіх підстав для проведення реструктуризації.

Автор: Наталья Мамченко

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