«Никто их не планирует спрашивать», — Денис Малюська предлагает мобилизовать осужденных наравне с другими

Министр подчеркнул, что то, что гражданин когда-то совершил преступление и получил какое-то наказание — это не повод для того, чтобы не защищать родину.

Как известно, в новом законопроекте о мобилизации предлагается разрешить привлечение в ряды Сил обороны осужденных по их желанию, однако в Минюсте говорят о более радикальных шагах. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

Он отметил, что вопрос не в том, чтобы «разрешить» осужденным служить в армии, и не в том, сколько желающих есть среди данной категории лиц. Министр подчеркнул, что защита страны – не право, а обязанность.

«Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина – защищать государство», – сказал Малюська.

Министр подчеркнул, что то, что гражданин когда-то совершил преступление и получил какое-то наказание – не обязательно срок в тюрьме – и теперь находится или всегда находился на свободе, это не повод для того, чтобы не защищать родину.

«В любом случае решение о том, чтобы мобилизовать или не мобилизовать гражданина с судимостью, должен выносить не такой гражданин, а наши органы ТЦК, занимающиеся комплектованием армии. Это наша позиция, и мы будем просить депутатов поддержать это», – сказал Малюська.

Глава ведомства подчеркнул, что речь идет о десятках тысяч человек.

«Откровенно не понимаю, почему все обязаны защищать государство, и это почетная обязанность, а тот, кто когда-то давным-давно совершил преступление, даже самый мелкий, почему он вдруг родину защищать не обязан?» – спросил Малыш.

Он также рассказал, что ведомство сейчас занимается наработками и в другом вопросе – в отношении тех, кто заключен. В этом случае, по его словам, подход будет немного другой. В Минюсте хотят предоставить возможность ТЦК определять, кто им нужен, а кто нет.

Ранее мы писали, что возможность мобилизации осужденных в Украине рассматривается как один из потенциальных инструментов обеспечения пополнения украинской армии.

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя уже принятый в первом чтении законопроект об усилении мобилизации, отметил, что некоторые нормы точно не будут поддержаны Радой и будут изменены. Он отметил, что арестов счетов уклонистов "точно не будет", но будет другое принуждение.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 10449 предусматривает возможность применять меры воздействия к уклонистам в виде наложения ареста на средства и другие ценности, ограничения в праве управлять автомобилем и т.д. Право инициировать меры воздействия будет у ТЦК.

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