Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении

Народные депутаты поддержали законопроект Кабмина 10449 об усилении мобилизации за основу.

7 февраля Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта Кабмина 10 449 об усилении мобилизации в первом чтении.

Как известно, заключительными и переходными положениями проекта устанавливаются нормы о:

переосмотре ограниченно годных граждан и переходе на военный учет военнообязанных и резервистов разведывательного органа Министерства обороны Украины,

обновлении гражданами Украины, состоящими на военном учете, в течение 60 дней своих военно-учетных данных,

сохранении соискателями образования права на отсрочку до завершения текущего учебного года в случае утраты этого права;

постановки на военный учет военнообязанных граждан, работающих (проходящих службу) на должностях в Национальной полиции Украины, Службе судебной охраны, Государственном бюро расследований, Бюро экономической безопасности, органах и подразделениях гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы в течение 60 дней дня вступления в силу Закона;

переосмотре граждан Украины мужского пола в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 года установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп (кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных) во время защиты Отечества, а также отсутствия конечности в результате ее ампутации), до конца 2024 года на непригодность к военной службе на основании перечня болезней, состояний и физических недостатков, утвержденного Кабмином.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый законопроект 10449 об усилении мобилизации от Правительства предусматривает возможность применять меры воздействия к уклонистам в виде наложения ареста на средства и другие ценности, ограничения в праве вождения автомобиля и т.д. Право инициировать меры воздействия будет у ТЦК. В отличие от предыдущего законопроекта Кабмин решил предусмотреть, что эти меры, предложенные ТЦК, будут санкционироваться через суд. Очевидно, по мнению законодателя, это должно быть своеобразным предохранителем за нарушение прав человека.

Заметны в законопроекте новые нормы, регулирующие вопросы установления факта вручения требования и соответственно отсчета времени для обращения ТЦК в суд. Так, вручением требования будет считаться и проставление почтовой отметки о невозможности вручения «по другим причинам» по любому известному адресу. Также вручением будет считаться доставление требования ТЦК в Электронный кабинет военнообязанного.

Судам предложено дать 15 дней для рассмотрения дел по заявлениям ТЦК. При этом круг обжалования распространить и на апелляционные суды и на Верховный Суд.

Впрочем, решение суда об аресте и других ограничениях для уклоняющегося предлагается выполнять немедленно, не дожидаясь результатов апелляционного обжалования.

Следует отметить, что на рассмотрении парламента одновременно с законопроектом 10449 находится законопроект 10379, разработанный Министерством обороны, которым вносятся изменения в Уголовный кодекс.

А именно, вносятся изменения в статью 336 УК, согласно которой отказ от прохождения медицинского осмотра будет наказываться лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Следовательно, лицо с инвалидностью ІІ и ІІІ группы будет вынуждено в случае принятия закона ехать на повторный пересмотр, а если он на такой пересмотр не явится – ему в перспективе будет угрожать лишение свободы.

В этой связи «Судебно-юридическая газета» обратилась с комментарием к ряду международных и национальных организаций, работающих в сфере защиты прав людей с инвалидностью. Свою позицию нам прокомментировали в EnableMe Ukraine – международной команде экспертов и волонтеров, которые занимаются людьми с инвалидностью.

Кроме того, законопроект 10449 предусматривает, что находящиеся за рубежом военнообязанные также попадут под риск ареста счетов, если не отреагируют на требование ТЦК, а консульские действия будут для них заблокированы, если они не состоят на учете.

Также этим законопроектом 10449 Кабмин предложил, чтобы у судов было 15 дней на рассмотрение дел по заявлениям ТЦК о наложении ареста на средства и другие ценности уклоняющегося или ограничения в управлении авто, а решения судов будут подлежать немедленному исполнению.

Кроме того, законопроект о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка. А мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва.

Законопроект о мобилизации определяет новые правила бронирования, в том числе, для работников судов и конечных бенефициарных владельцев бизнеса, а также позволяет уволиться с военной службы членам ВСП, ВККС и судьям.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.