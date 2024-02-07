Швеция закрыла расследование подрыва «Северного потока» из-за отсутствия юрисдикции

Расследование продолжит Германия.

Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу о подрыве «Северного потока» из-за отсутствия юрисдикции шведского суда по делу. Расследование продолжит Германия. Об этом сообщает пресс-служба шведской прокуратуры.

Основная цель расследования заключалась в том, чтобы установить, были ли причастны к подрыву шведские граждане и использовалась ли для этого шведская территория. Ничего подобного следователи не обнаружили.

«Расследование было системным и тщательным. Среди прочего мы проанализировали движение большого количества кораблей, чтобы понять, что произошло. Кроме того, мы провели тщательный осмотр места преступления и несколько опросов. Учитывая сложившуюся сейчас ситуацию, мы можем утверждать, что шведская юрисдикция на дело не распространяется», — отметил шведский прокурор Матс Люнгквист.

Как он отметил, Швеция сотрудничает в расследовании с несколькими странами, прежде всего, с Данией и Германией.

«Мы глубоко сотрудничали со следствием германских органов власти. Мы передали материалы, которые могут использовать доказательства в немецком расследовании», — добавил Люнгквист.

Он отметил, что расследование в Германии продолжается, но «из-за секретности международно-правового сотрудничества» отказывается дальше комментировать ход следствия, а также выводы и подозреваемых в шведском расследовании.

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