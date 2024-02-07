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  1. У світі

Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції

18:15, 7 лютого 2024
Розслідування продовжить Німеччина.
Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції
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Прокуратура Швеції припинила слідство у справі про підрив «Північного потоку» у через відсутність юрисдикції шведського суду у справі. Розслідування продовжить Німеччина. Про це повідомляє пресслужба шведської прокуратури.

Основна мета розслідування полягала в тому, щоб встановити, чи були причетні до підриву шведські громадяни та чи використовувалася для цього шведська територія. Нічого такого слідчі не виявили.

«Розслідування було системним і ретельним. Серед іншого, ми проаналізували рух великої кількості кораблів, щоб зрозуміти, що сталося. Крім того, ми провели ретельний огляд місця злочину та кілька опитувань. З огляду на ситуацію, яку зараз маємо, ми можемо стверджувати, що шведська юрисдикція на справу не поширюється», — зазначив шведський прокурор Матс Люнгквіст.

Як він зазначив, Швеція співпрацює у розслідуванні з кількома країнами, передусім — з Данією та Німеччиною.

«Ми глибоко співпрацювали зі слідством німецьких органів влади. Ми передали матеріали, які можуть послугувати доказами в німецькому розслідуванні», — додав Люнгквіст.

Він зазначив, що розслідування в Німеччині ще триває, але «через секретність міжнародно-правової співпраці» відмовляється далі коментувати хід слідства, а також висновки й підозрюваних у шведському розслідуванні.

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