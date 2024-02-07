Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції

Розслідування продовжить Німеччина.

Прокуратура Швеції припинила слідство у справі про підрив «Північного потоку» у через відсутність юрисдикції шведського суду у справі. Розслідування продовжить Німеччина. Про це повідомляє пресслужба шведської прокуратури.

Основна мета розслідування полягала в тому, щоб встановити, чи були причетні до підриву шведські громадяни та чи використовувалася для цього шведська територія. Нічого такого слідчі не виявили.

«Розслідування було системним і ретельним. Серед іншого, ми проаналізували рух великої кількості кораблів, щоб зрозуміти, що сталося. Крім того, ми провели ретельний огляд місця злочину та кілька опитувань. З огляду на ситуацію, яку зараз маємо, ми можемо стверджувати, що шведська юрисдикція на справу не поширюється», — зазначив шведський прокурор Матс Люнгквіст.

Як він зазначив, Швеція співпрацює у розслідуванні з кількома країнами, передусім — з Данією та Німеччиною.

«Ми глибоко співпрацювали зі слідством німецьких органів влади. Ми передали матеріали, які можуть послугувати доказами в німецькому розслідуванні», — додав Люнгквіст.

Він зазначив, що розслідування в Німеччині ще триває, але «через секретність міжнародно-правової співпраці» відмовляється далі коментувати хід слідства, а також висновки й підозрюваних у шведському розслідуванні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.