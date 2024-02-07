Рада звільнила члена ЦВК Юрія Буглака, який вже два роки живе у США

Член ЦВК Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного російського вторгнення і відтоді не повертався.

Фото: unian.ua

У середу, 7 лютого, Верховна Рада звільнила Юрій Буглака з посади члена Центральної виборчої комісії. Про це повідомили народні депутати у соцмережах.

Ухвалення постанови №10327 підтримали 300 депутатів.

За даними ЗМІ, член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного російського вторгнення і відтоді не повертався. Він живе з родиною в американському штаті Флорида, поблизу Маямі.

Раніше Рада підтримала відставку міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

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