Рада підтримала відставку міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної

Юлія Лапутіна раніше написала заяву на звільнення.

Фото: РБК

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Верховна Рада підтримала відставку міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної. Рішення підтримали 302 нардепи.

Нагадаємо, що 5 лютого до парламенту надійшла заява Юлії Лапутіної про відставку з посади міністрерки у справах ветеранів.

Також Президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення Лапутіної та заявив про потребу перезавантаження політики.

Депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, за що збираються звільнити Лапутіну: За «провал роботи з ветеранами».

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