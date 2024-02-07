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Запровадження жорстких умов повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушує права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища, - коментар EnableMe Ukraine

В ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

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  1. Законодавство

Оборонний комітет рекомендує Раді ухвалити в першому читанні законопроект про мобілізацію

12:48, 7 лютого 2024
Рішення по законопроекту про мобілізацію було ухвалено без додаткових пропозицій комітету.
Оборонний комітет рекомендує Раді ухвалити в першому читанні законопроект про мобілізацію
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У середу, 7 лютого, комітет Верховної Ради з питань оборони рекомендував прийняти у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації №10449. Про це повідомили нардепи у соціальних мережах.

Зазначається, що всі альтернативні законопроекти відхилили.

За -12

Утримались -  5

Рішення було ухвалено без додаткових пропозицій комітету.

Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Додамо, Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

Разом з тим, заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець закликав Раду ухвалити законопроект про мобілізацію після власної критики.

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Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
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