Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі, - законопроект про мобілізацію

Згідно з новим законопроектом працівники Нацполіції, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки.

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Як ми писали, Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту 10449 про мобілізацію. Деталі щодо нового законопроекту повідомило Міноборони.

У документі виключається право на відстрочку від призову у державних службовців, працівників БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби. Працівники Нацполіції, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки.

Державні службовці бронюються як всі.

Голови міських та селищних рад, територіальних громад – мають бронь. Військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування – 50% від військовозобов'язаних.

Як раніше повідомлялося, Кабмін офіційно відкликав свій законопроект 10378 про посилення мобілізації для його доопрацювання.

Підготовку нового варіанту законопроєкту анонсував міністр оборони Рустем Умєров.

Заступник голови Комітету із питань нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути «законним і справедливим».

В Офісі Президента оцінили, коли Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію.

Також стало відомо, коли Кабмін повторно внесе до Ради законопроект про мобілізацію.

Крім того, повідомлялося, які вимоги ставлять у Верховній Раді до нового законопроєкту про мобілізацію.

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