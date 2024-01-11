Кабмін офіційно відкликав свій законопроект про посилення мобілізації, - що далі

Картка законопроекту 10378 про мобілізацію свідчить, що його офіційно відкликано.

Кабінет Міністрів України відповідно до частини першої статті 104 Регламенту Верховної Ради України, відкликав проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» 10378, поданий Урядом України в особі Міністерства оборони, для його доопрацювання.

Про це свідчить картка законопроекту 10378 на сайті парламенту.Нагадаємо, що законопроект був зареєстрований 25 грудня 2023 року.

В той же час, голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія повідомив, що 11 січня відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, на якій були присутні Головнокомандувач Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.



За словами Арахамії, було багато дискусій. «Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації», зазначив він.

При цьому Кабміну, як вказав Арахамія, для доопрацювання законопроекту передані пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах.

Нагадаємо, 10 січня «Судово-юридична газета» писала, що Комітет ВР з питань соціальної політики, який очолює Галина Третьякова, рекомендував Комітету з нацбезпеки на основі урядового проекту про мобілізацію підготувати новий законопроект з урахуванням пропозицій Мінсоцполітики – зокрема встановити, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, погоджують виїзд за межі України у період дії воєнного стану з ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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