Кабмин официально отозвал свой законопроект об усилении мобилизации, - что дальше

Карточка законопроекта 10378 о мобилизации свидетельствует, что он официально отозван.

Кабинет Министров Украины в соответствии с частью первой статьи 104 Регламента Верховной Рады Украины, отозвал проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» 10378, поданный Правительством Украины в лице Министерства обороны, для его доработки.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта 10378 на сайте парламента. Напомним, что законопроект был зарегистрирован 25 декабря 2023 года.

В то же время глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что 11 января состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме, на котором присутствовали Главнокомандующий Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

По словам Арахамии, было много дискуссий. «Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию. Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации», – отметил он.

При этом Кабмину, как указал Арахамия, для доработки законопроекта переданы предложения, наработанные на комитете и рабочих группах.

Напомним, 10 января «Судебно-юридическая газета» писала, что Комитет ВР по вопросам социальной политики, возглавляемый Галиной Третьяковой, рекомендовал Комитету по нацбезопасности на основе правительственного проекта о мобилизации подготовить новый законопроект с учетом предложений Минсоцполитики – в частности установить, что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, согласовывают выезд за пределы Украины в период действия военного положения с ТЦК.

Автор: Наталья Мамченко

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