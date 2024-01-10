Комитет Галины Третьяковой рекомендовал Комитету по нацбезопасности подготовить другой законопроект о мобилизации, где установить новые условия выезда для тех, кто имеет отсрочку

Комитет ВР по вопросам социальной политики рекомендовал Комитету по нацбезопасности на основе правительственного проекта о мобилизации подготовить новый законопроект с учетом предложений Минсоцполитики – в частности установить, что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, согласовывают выезд за пределы Украины в период действия военного положения с ТЦК.

Минсоцполитики предлагает установить в статье 23 Закона о мобилизации, регулирующей отсрочку от призыва, что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации по основаниям, определенным этой статьей, согласовывают выезд за пределы Украины в период действия военного положения с ТЦК в порядке, определенном Министерством обороны. Об этом говорится в заключении Комитета по вопросам соцполитики от 9 января.

Так, Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, возглавляемый народным депутатом Галиной Третьяковой, рассмотрел правительственный законопроект об усилении мобилизации 10378 и рекомендовал Комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по результатам рассмотрения в первом чтении основного законопроекта Кабмина и альтернативных ему №10 1, №10378-2 и №10378-3, на основе правительственного проекта 10378 подготовить другой законопроект, который будет внесен на рассмотрение Верховной Рады членами Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Следовательно, уже после рассмотрения в первом чтении проекта Кабмина об усилении мобилизации 10378 Комитет по нацбезопасности, по мнению Комитета соцполитики, должен внести новый законопроект с учетом:

положений альтернативных законопроектов;

предложений Министерства социальной политики Украины, изложенных в заключении Комитета;

исключения положений, вносящих изменения в статью 25 Кодекса законов о труде.

Также Комитет решил рекомендовать подготовить в кратчайшие сроки отдельный законопроект о демобилизации военнослужащих срочной военной службы и предложить председателям депутатских фракций и групп внести его на рассмотрение Верховной Рады.

Следует отметить, что Министерство социальной политики законопроект поддержало, но указало на следующие уточнения отдельных норм.

Так, по мнению Минсоцполитики, нужно переформулировать предлагаемые проектом нормы по изменениям в законе о мобилизации и определить, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, среди прочих:

– усыновители, на содержании которых находятся дети, которые на момент усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенного родительской опеки, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки 18 лет, патронатные воспитатели

– члены семьи первой ступени родства (не более одного) лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за ним, а также члены семьи второй ступени родства (не более одного) при условии отсутствия членов семьи первой ступени родства или их физической несостоятельности (что подтверждается выводом врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения) осуществлять такой постоянный уход;

– члены семьи первой степени родства (не более одного) лица с инвалидностью II группы, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, занятые постоянным уходом за ним

– члены семьи первой степени родства (не более одного) лица, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, занятые постоянным уходом за ним.

Лица с инвалидностью могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Также Минсоцполитики предлагает установить в статье 23 Закона о мобилизации (регулирующей отсрочку от призыва), что военнообязанные, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации по основаниям, определенным этой статьей, согласовывают выезд за пределы Украины в период действия военного положения с территориальными центрами комплектации и социальной поддержки порядке, определенном Министерством обороны Украины.

Следует отметить, что ранее «Судебно-юридическая газета» писала о соответствующей позиции судов и Администрации пограничной службы по этому вопросу.

Комитет в Заключении также цитирует замечание Министерства финансов, указавшее, что законопроект требует финансово-экономических расчетов и значительных дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов.

Совместный представительный орган репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне отмечает, что законопроект нуждается в доработке. В частности, предложенное в проекте исключение в статье 25 КЗоТ запрета требовать при заключении трудового договора сведений о задекларированном или зарегистрированном месте жительства или нахождения для заключения трудового договора с военнообязанными и резервистами имеет признаки дискриминации на труд по принадлежности к этим категориям лиц.

Фактически предлагается возврат к институту прописки, не соответствующий свободе передвижения и свободному выбору места жительства в Украине, гарантируемых Конституцией.

Также во время обсуждения был поднят вопрос, что по законопроекту прокуроры, мобилизованные в ряды ВСУ – единственные из мобилизованных, кто будет уволен в связи с мобилизацией. То есть, как отмечено в Заключении Комитета соцполитики, в существующей редакции законопроекта имеется дискриминационная норма в отношении прокуроров.

В ходе обсуждения члены Комитета также обсудили вопросы существенного упрощения процесса предоставления ТЦК и СП уточненных данных призывников, военнообязанных и резервистов. При этом есть необходимость обязать работодателей сообщать соответствующую информацию о своих работниках, что упростит передачу данных и снизит затраты времени на процедуру сбора данных.

Участники заседания Комитета также обратили внимание на важность недопущения роста объемов «теневой» занятости в связи с желанием автора законодательной инициативы возложить на работодателей не присущие им обязанности во время мобилизационных мероприятий. В ходе заседания неоднократно отмечалось необходимость сохранения «экономического фронта» государства с целью обеспечения потребностей армии и уплаты налогов.

Автор: Наталья Мамченко

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