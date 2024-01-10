Экс-главу АМКУ Ольгу Пищанскую назначили председателем Счетной палаты

Верховная Рада назначила Ольгу Пищанскую главой Счетной палаты.

Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 10 января, назначила председателем Счетной палаты Ольгу Пищанскую, которая раньше была председателем Антимонопольного комитета. Ее кандидатуру поддержали 252 народных депутата.

Напомним, что 21 декабря Верховная Рада назначила четырех членов Счетной палаты. Тогда стало известно, что главой Счетной палаты будет назначена Ольга Пищанская.

До сентября 2023 года Пищанская занимала должность главы Антимонопольного комитета. Она возглавляла АМКУ с июля 2020 года.

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