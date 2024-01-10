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  1. В Украине

В Минсоцполитики сообщили, будет ли сокращение размера субсидий

12:21, 10 января 2024
Замминистра соцполитики Дарья Марчак заявила, что на этот год предусмотрено увеличение расходов на субсидии в бюджете.
В Минсоцполитики сообщили, будет ли сокращение размера субсидий
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На 2024 год в госбюджете предусмотрено увеличение расходов на субсидии. Сокращение размера субсидий после того, как с 1 января выросла "минималка" в Украине, не ожидается. Об этом сообщила первый замминистра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

"Я хотела бы успокоить: точно не предполагается сокращение размера субсидий, не предполагается сокращение финансирования на субсидии, а наоборот, на 2024 год у нас предусмотрено увеличение расходов на жилищно-коммунальные субсидии в государственном бюджете", – пояснила Марчак.

Также она отметила, что субсидия реагирует на изменение тарифов, тогда проходит процедура пересчета.

"После роста социальных выплат увеличится размер доходов граждан, и если не будет изменений по тарифам, это может означать, что у семьи больше доходов. А формула по предоставлению субсидий рассчитывается таким образом, чтобы не более 15% доходов тратились на коммунальные услуги", – заявила Дарья Марчак.

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