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У Мінсоцполітики повідомили, чи буде скорочення розміру субсидій

12:21, 10 січня 2024
Заступник міністра соцполітики Дарія Марчак заявила, що на цей рік передбачено збільшення видатків на субсидії в бюджеті.
У Мінсоцполітики повідомили, чи буде скорочення розміру субсидій
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На 2024 рік у держбюджеті передбачено збільшення видатків на субсидії. Скорочення розміру субсидій після того, як від 1 січня зросла "мінімалка" в Україні, не очікується. Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону.

"Я хотіла б заспокоїти: точно не передбачається скорочення розміру субсидій, не передбачається скорочення фінансування на субсидії, а навпаки, на 2024 рік у нас передбачено збільшення видатків на житлово-комунальні субсидії в державному бюджеті", - пояснила Марчак.

Також вона зазначила, що субсидія реагує на зміну тарифів, тоді відбувається процедура перерахунку. 

"Після зростання соціальних виплат збільшиться розмір доходів громадян, і якщо не буде змін щодо тарифів, це може означати, що родина має більше доходів. А формула з надання субсидій розраховується таким чином, щоб не більш як 15% доходів витрачалися на комунальні послуги", - заявила Дарія Марчак.

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