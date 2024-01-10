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У Києві на Гостомельському шосе зіштовхнулися мікроавтобус та вантажівка з дровами: є загиблий

12:10, 10 січня 2024
Керманич мікроавтобусу отримав тяжкі травми, від яких загинув на місці події.
У Києві на Гостомельському шосе зіштовхнулися мікроавтобус та вантажівка з дровами: є загиблий
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У Києві поліція встановлює обставини смертельної автопригоди на Гостомельському шосе. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 06:30 години у Оболонському районі столиці.

Як повідомили у поліції Києва, попередньо встановлено, що ДТП сталася між мікроавтобусом «Фольксваген» та вантажівкою «Мерседес».

Внаслідок аварії керманич мікроавтобусу отримав тяжкі травми, від яких загинув на місці події.

На місці події продовжують працювати та з’ясовують усі деталі смертельної автопригоди слідчі.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

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