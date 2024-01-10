В Киеве на Гостомельском шоссе столкнулись микроавтобус и грузовик с дровами: есть погибший

Водитель микроавтобуса получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия.

В Киеве полиция устанавливает обстоятельства смертельного автопроисшествия на Гостомельском шоссе. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 06:30 в Оболонском районе столицы.

Как сообщили в полиции Киева, предварительно установлено, что ДТП произошло между микроавтобусом «Фольксваген» и грузовиком «Мерседес».В результате аварии водитель микроавтобуса получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия.

На месте происшествия продолжают работать и выясняют все детали смертельного автопроисшествия следователи.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.