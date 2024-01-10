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  1. В Украине

В Киеве на Гостомельском шоссе столкнулись микроавтобус и грузовик с дровами: есть погибший

12:10, 10 января 2024
Водитель микроавтобуса получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия.
В Киеве на Гостомельском шоссе столкнулись микроавтобус и грузовик с дровами: есть погибший
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В Киеве полиция устанавливает обстоятельства смертельного автопроисшествия на Гостомельском шоссе. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 06:30 в Оболонском районе столицы.

Как сообщили в полиции Киева, предварительно установлено, что ДТП произошло между микроавтобусом «Фольксваген» и грузовиком «Мерседес».В результате аварии водитель микроавтобуса получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия.

На месте происшествия продолжают работать и выясняют все детали смертельного автопроисшествия следователи.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.

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