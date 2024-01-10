Налоговая объясняет, на какие виды выплат по оплате труда не действуют наличные ограничения

Выплаты, не относящиеся к фонду оплаты труда, — это взносы предприятий на общеобязательное государственное социальное страхование, помощь по временной нетрудоспособности и другие.

Налоговая служба в Днепропетровской области объяснила, на какие виды выплат по оплате труда не действуют наличные ограничения.

Отмечается, что согласно п. 3 разд. І Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 №148, выплаты, связанные с оплатой труда – это выплаты, отнесенные к фонду оплаты труда, а также к другим не принадлежащим выплатам труда в этот фонд.

Согласно п. 3 Инструкции по статистике заработной платы, утвержденной приказом Госкомстата от 13.01.2004 №5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 27.01.2004 под №114/8713, выплаты, не относящиеся к фонду оплаты труда:

взносы предприятий на общеобязательное государственное социальное страхование;

помощь по временной нетрудоспособности; пособие по беременности и родам;

помощь при рождении ребенка; помощь по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;

помощь на погребение; оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление;

пособие по частичной безработице.

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