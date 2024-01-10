В Киеве на Березняках пылает автомойка: над районом поднялся черный столб дыма, видео

Смог также затянул въезд на Дарницкий мост.

На левом берегу Киева загорелся масштабный пожар. Огонь охватил автомойку на Березняках. Видео публикуют в сети.

Черный столб дыма поднялся над целым районом. В частности, смог затянул въезд на Дарницкий мост.

Пока известно, что площадь пожара около 100 квадратных метров. Все службы на месте.

О пострадавших информациях пока нет.

В связи с пожаром жителям района рекомендуется закрыть окна и двери. Также следует избегать нахождения на улице в районе пожара.

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