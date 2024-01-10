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Закрытие уголовного производства в связи со смертью обвиняемого без принятия решения по оправдательному приговору является ухудшением положения лица, - Верховный Суд

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Закрытие уголовного производства в связи со смертью обвиняемого без принятия решения по оправдательному приговору является ухудшением положения лица, - Верховный Суд

11:48, 10 января 2024
Верховный Суд отменил определение апелляционного суда, просто закрывшего производство в связи со смертью обвиняемого.
Закрытие уголовного производства в связи со смертью обвиняемого без принятия решения по оправдательному приговору является ухудшением положения лица, - Верховный Суд
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Закрытие уголовного производства из п. 5 ч. 1 в. 284 УПК в связи со смертью обвиняемого, которая не являющейся реабилитирующей, без принятия решения по приговору, которым обвиняемый был признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием в его деянии состава уголовного правонарушения, является ухудшением положения лица, в отношении которого было принято решение оправдательный приговор. Об этом в постановлении от 7 ноября 2023 отметила коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС по делу №569/1916/16-к.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал обвиняемого невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК и оправдал в связи с отсутствием в его деянии состава уголовного правонарушения.

Апелляционный суд закрыл уголовное производство по обвиняемому на основании п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК по его смерти.

В кассационной жалобе защитник отмечает, что суд апелляционной инстанции, закрывая уголовное производство из п. 5 ч. 1 в. 284 УПК в связи со смертью обвиняемого, то есть по нереабилитирующим основаниям, существенно нарушил требования уголовного процессуального закона, поскольку фактически ухудшил положение обвиняемого, в отношении которого был вынесен оправдательный приговор.

Позиция Верховного суда

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. КУС ВС указал, что при рассмотрении апелляционной жалобы прокурора на оправдательный приговор в отношении умершего обвиняемого суд апелляционной инстанции обязан был выполнить требования статей 370, 404, 419 УПК, предоставить мотивированные ответы на доводы апелляционной жалобы прокурора и одним из пунктов 1, 2, 5 или 6 ст. 407 УПК с учетом требований статей 284, 417 настоящего Кодекса.

Закрывая уголовное производство на основании п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК, которая не является реабилитирующей, без принятия решения о приговоре, которым обвиняемый был признан невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК, и оправдано в связи с отсутствием в его деянии состава уголовного правонарушения, апелляционный суд фактически ухудшил положение лица, в отношении которого был вынесен оправдательный приговор.

Автор: Наталя Мамченко 

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